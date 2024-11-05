İngiltere'de perakende satışlardaki artış yavaşladı

İngiliz Perakende Konsorsiyumu ve KPMG'nin açıkladığı verilere göre, Birleşik Krallık’ta perakende satışlarda Ekim ayındaki büyüme yavaşladı. Artan enerji maliyetleri ve yaklaşan bütçe öncesindeki belirsizlik, tüketicilerin harcamalarında temkinli davranmasına yol açtı. Ekim ayında perakende satışlar yıllık bazda yüzde 0,6 artış gösterdi. Bu oran, üç aylık ortalama artış olan yüzde 1,3’ün ve 12 aylık ortalama artış olan yüzde 1,0’ın gerisinde kaldı. Geçen yılın Ekim ayında ise satışlar yüzde 2,6 artış kaydetmişti.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu analisti Helen Dickinson, sonbaharın başlarında yaşanan güçlü performansın ardından Ekim ayındaki büyümenin beklentilerin altında kaldığını belirtti. Bu durumu kısmen yarıyıl tatilinin bu yıl bir hafta sonraya denk gelmesine bağlayan Dickinson, Ekim rakamlarının olumsuz etkilendiğini, ancak Kasım ayında satışların artmasının muhtemel olduğunu ifade etti. Ayrıca, artan enerji faturaları ve bütçe öncesindeki belirsizlik nedeniyle bazı tüketicilerin harcamalarda dikkatli davrandığı belirtildi. Ilıman havanın da kışlık ürünlere olan talebi erteleyerek özellikle moda sektörünü olumsuz etkilediği açıklandı. Buna karşın, sağlık ve güzellik kategorisindeki ürünler popülerliğini korudu ve güzellik takvimlerinin satışları yüksek seyretti.

Gıda ve gıda dışı satışlarda durum

Ekim ayına kadar olan üç aylık dönemde gıda satışları, yıllık yüzde 2,9 artış gösterdi. Ancak bu oran, geçen yıl aynı dönemde kaydedilen yüzde 7,9’luk büyümenin oldukça altında kaldı ve 12 aylık ortalama artış olan yüzde 4,1’in gerisinde yer aldı. Gıda dışı satışlar ise aynı dönemde yüzde 0,1 oranında azaldı, ancak bu oran, geçen yılki yüzde 1,0’lik düşüşe kıyasla daha iyi bir performans sergiledi.

Mağaza içi gıda dışı satışlar, Ekim ayına kadar olan üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 1,2 azalırken, online gıda dışı satışlar yüzde 0,4 oranında artış kaydetti. Bu veriler, fiziksel mağazalardaki satışların bir miktar gerilerken, çevrimiçi satışların görece dayanıklılığını koruduğunu gösteriyor.

Birleşik Krallık’ta perakende sektöründe yaşanan bu yavaşlama, tüketicilerin ekonomik belirsizlikler karşısında harcamalarını kısma eğiliminde olduklarını ortaya koyarken, özellikle moda sektörü gibi mevsimsel ürünlerde düşüşün daha belirgin hale geldiği görülüyor.