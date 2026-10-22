İngiltere'de siber güvenlik krizi: 32 kamu hizmeti durduruldu

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İnternet sitelerinde yaygın olarak kullanılan PHP programlama dilinde ortaya çıkan kritik güvenlik açığı, Avrupa'da bazı kamu kurumlarının internet hizmetlerinde kesintilere yol açtı.

İngiltere'de de sistemleri korumak amacıyla alınan önlemler kapsamında çok sayıda kamu hizmetine erişim durduruldu. İngiltere Teknoloji Bakanı Baroness Lloyd of Effra, Lordlar Kamarası'nda yaptığı açıklamada, güvenlik açığı nedeniyle 32 kamu hizmetinin tamamen, 4 hizmetin ise kısmen devre dışı kaldığını bildirdi.

Güvenlik açığı açıklanmadan önce önlem alındı

Kesintilerin büyük ölçüde güvenlik güncellemeleri ve risk azaltıcı tedbirler sırasında sistemlerin korunması amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Lloyd of Effra, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin (NCSC) geçtiğimiz hafta OpenAI tarafından güvenlik açığı konusunda bilgilendirildiğini söyledi. İngiliz hükümetinin güvenlik açığı kamuoyuna duyurulmadan önce önleyici adımlar attığını ifade etti.

Ülke genelinde 50 bin güvenlik bildirimi gönderildi

Lloyd of Effra, NCSC'nin işletmeleri ve diğer kuruluşları alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirmek amacıyla ülke genelinde 50 bin önleyici bildirim gönderdiğini açıkladı. Hükümetin gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürdüğünü belirten İngiliz bakan, kamu hizmetlerinin güvenliğini, dayanıklılığını ve erişilebilirliğini korumak için ilgili kurumlarla çalışmaların devam ettiğini söyledi.

İngiltere'de sistem ihlali tespit edilmedi

Uluslararası düzeyde güvenlik açığından yararlanmaya yönelik girişimler ve sistem tarama faaliyetleri hakkında raporlar bulunduğunu aktaran Lloyd of Effra, İngiltere'de kamu sektöründe veya ülke genelinde herhangi bir sistem ihlalinden haberdar olmadıklarını vurguladı.

Hükümetten siber saldırı açıklaması

İngiltere Başbakanlığı da konuya ilişkin açıklamasında, hükümet sistemlerindeki muhtemel güvenlik açıklarının belirlenmesi ve giderilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi. Uzmanların OpenAI ve uluslararası ortaklarla yakın iş birliği içinde çalıştığı belirtilirken yürütülen güvenlik çalışmalarının büyük ve halka açık kritik hizmetleri etkilemediği ifade edildi.

Başbakanlık, güvenlik tedbirleri nedeniyle bazı hizmetlerin geçici olarak çevrim dışı kalabileceğini ancak bunun sistemlerin siber saldırıya uğradığı anlamına gelmediğini vurguladı. Açıklamada, her ölçekteki kuruluşun sistemlerini korumak amacıyla NCSC'nin güvenlik rehberliğini takip etmesi istendi.