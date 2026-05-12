İngiltere'de siyasi kriz piyasaları vurdu: Tahvil faizi 28 yılın zirvesinde

İngiltere'de siyasi belirsizliklerin derinleşmesiyle birlikte devlet tahvillerinde sert satışlar görüldü.

Ülkede 30 yıllık tahvil getirisi yüzde 5,79'a yükselerek 1998 yılından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Piyasalardaki hareketlilikte, İşçi Partisi'nin yerel seçimlerde yaşadığı ağır kayıpların ardından parti içinde Başbakan Keir Starmer'a yönelik istifa çağrılarının artması etkili oldu.

Liderlik tartışmaları tahvil piyasasını vurdu

Yatırımcıların, olası bir lider değişiminin seçmen desteğini yeniden kazanmak amacıyla kamu harcamalarının artırılmasına yol açabileceğinden endişe ettiği belirtiliyor. Bu beklentilerle birlikte 30 yıllık İngiliz devlet tahvillerinin getirisi salı günü 11 baz puana kadar yükselerek yüzde 5,79 seviyesine çıktı.

Tahvil piyasasındaki satış baskısı İngiliz sterlinine de yansıdı. Sterlin, Euro karşısında yüzde 0,3 değer kaybederek nisan ayı sonundan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Starmer: Sorumluluk bana ait

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 7 Mayıs'ta yapılan yerel yönetim ve bölgesel meclis seçimlerinde partisinin ağır yenilgi almasının ardından istifa etmeyi düşünmediğini açıklamıştı.

Starmer yaptığı değerlendirmede, "Seçim sonuçları çok ağırdı. Çok iyi temsilcilerimizi kaybettik" ifadelerini kullanırken, sonuçların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu söylemişti.

Reform UK yükselişi dikkat çekti

Yerel seçimlerde aşırı sağcı Reform UK Partisi'nin belediye meclislerinde en fazla sandalye kazanan parti olduğu belirtildi.

Öte yandan Galler'de İşçi Partisi yönetimi seçimlerde yenilgi yaşarken, Bölgesel Başbakan Eluned Morgan'ın milletvekili seçilememesi dikkat çekti.