İngiltere’de ücret artışları yeniden hız kazandı

İngiltere’de ücret artışları, ekim ayına kadar olan üç aylık dönemde yeniden hız kazandı. Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, ikramiye hariç ortalama düzenli ücretler %5,2 oranında yükseldi. İşsizlik oranı ise aynı dönemde %4,3’te sabit kaldı.

Veriler, İngiltere Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararını erteleme ihtimalini güçlendiriyor. Ücretlerdeki artışın devam etmesi, enflasyonla mücadele eden Merkez Bankası’nın faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceği anlamına geliyor.

ONS istatistikçisi Liz McKeown, özel sektördeki güçlü maaş artışlarının, son bir yıldır yavaşlayan ücret artışlarına yeniden ivme kazandırdığını belirtti.

Bununla birlikte, iş gücü piyasasında hala sıkı bir durum söz konusu. Boş pozisyonlar üç aylık dönemde azalma kaydetse de pandemi öncesi seviyenin üzerinde kalmaya devam ediyor.

Ekonomistler, ücret artışlarının süresine ve hızına bağlı olarak İngiltere Merkez Bankası’nın önümüzdeki toplantılarda para politikasını nasıl şekillendireceğini dikkatle izliyor.