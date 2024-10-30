İngiltere’de yeni bütçe: Vergi artışları ve kesintiler yolda

İngiltere'nin İşçi Partisi hükümeti, göreve geldikten yaklaşık dört ay sonra ilk bütçesini açıklamaya hazırlanıyor. Bugün sunulacak bütçede, milyarlarca sterlinlik vergi artışları ve belirli alanlarda harcama kesintileri yapılması bekleniyor. Ancak hükümet, büyüme odaklı yatırımlara öncelik verileceğini vurguluyor.

Ekonomistler, bu bütçede İşçi Partisi'nin göreve gelirken vaat ettiği reformları gerçekleştirebilmek için bazı "acı verici" kararların alınacağını öngörüyor. Deloitte İngiltere'nin vergi ve ticaret politikası başkanı Amanda Tickel, CNBC'ye yaptığı açıklamada bütçeye büyük bir ilgi olduğunu belirtti. Tickel, Maliye Bakanı Rachel Reeves’in, bütçede büyük bir açık olduğunu belirttiğini ve bunu kapatmak için 35 milyar sterlin değerinde vergi artışı ve 5 milyar sterlinlik harcama kesintisi öngördüğünü ifade etti.

Tickel, "İşçi Partisi'nin 14 yıl aradan sonra yeniden hükümet olması ve bütçe sistemine kendi imzalarını atmak istemeleri dikkate alındığında, alınacak kararların geniş bir yelpazeyi kapsayacağını düşünüyoruz" dedi.

Yeni bütçenin, hükümetin ekonomik büyüme, kamu hizmetleri ve altyapı yatırımlarına odaklanan politikalarını finanse etmesi bekleniyor. Ancak, bu süreçte vatandaşların da vergi artışları ve bazı kamu hizmetlerinde kesintilerle karşılaşması muhtemel.