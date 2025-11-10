İngiltere’de yeni vergi düzenlemesi at yarışlarını vuracak

İngiltere’de hükümetin 2026’dan itibaren yürürlüğe koyacağı yeni iş yeri vergisi düzenlemeleri, at yarışı sektörünü ciddi biçimde etkileyecek.

Yarış ahırları, perakende ve turizm sektörlerine tanınan yeni vergi indirimlerinden yararlanamayacak.

Mülk danışmanlığı şirketi Colliers’ın araştırmasına göre, bu durum sektöre en az yüzde 40’lık bir vergi artışı olarak yansıyacak.

Ortalama bir ahırın yıllık vergi yükü 7 bin sterlini aşarken, toplam maliyetin 10 milyon sterline ulaşması bekleniyor.

Vergi indirimlerinden bahis dükkânlarının da muaf tutulması, dolaylı olarak at yarışı sektörünü de etkileyecek.

Ülke genelinde 6 binden fazla bahis dükkânının her yıl 10 milyon sterlinden fazla ek vergi ödeyeceği tahmin ediliyor.

Hükümet, düzenlemenin “21. yüzyıla uygun, adil ve sürdürülebilir bir vergi sistemi” kurmayı hedeflediğini savunuyor.

Ancak Ulusal Antrenörler Federasyonu ve İngiliz At Yarışı Otoritesi, vergi yükünün küçük işletmeler üzerinde orantısız bir etki yaratacağını belirtiyor.

Colliers’tan John Webber, “Eğitim merkezleri düşük kâr marjıyla çalışıyor. İşveren sigorta primleri ve asgari ücret artışları zaten sektörü zorluyor. Buna bir de yüksek vergi eklenirse birçok işletme ayakta kalamaz” dedi.

“Bahis vergisi sektöre bir darbe daha vurur”

Webber’e göre, bahis endüstrisine yeni vergiler getirmek “zaten boşalan caddelerde daha fazla kepenk kapatmaya” yol açacak.

“Bahis gelirleri azalırsa, bu doğrudan at yarışı sektörüne yansır. Hükümetin vergi stratejisi, halihazırda zorlanan bu sektöre bir darbe daha vuracak” ifadelerini kullandı.

Hazine: Sistemi daha adil hale getiriyoruz

Hazine Sözcüsü ise eleştirilere karşı, perakende ve turizm sektörlerine kalıcı vergi indirimleri getirileceğini, bunun yalnızca en değerli mülklerin yüzde 1’ine daha yüksek oranlarla finanse edileceğini söyledi.

Ayrıca kurumlar vergisinin yüzde 25 ile G7 ülkeleri içinde en düşük seviyede tutulduğunu, faiz indirimlerinin ve ticaret anlaşmalarının da işletmelere destek olacağını vurguladı.

Hazine yetkilileri, at yarışlarının ülkenin kültürel dokusunun önemli bir parçası olduğunu belirterek, yarış pistlerinde yapılan bahislerin vergi muafiyetinin korunacağını açıkladı.

Ancak uzmanlara göre, hükümetin yeni düzenlemeleri sektörün mali yapısını zayıflatacak ve İngiliz at yarışlarının geleceğini riske atabilecek.