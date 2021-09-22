İngiltere'den 3 ayda 200 bin turist bekleniyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, seyahat etmesi mümkün olmayan pazarların dışında kalan Rusya, Ukrayna gibi birkaç ülke için ziyaretçi sayılarının 2019 yılını neredeyse yakalar seviyede olduğunu belirtti.

İngiltere’nin 22 Eylül'den itibaren Türkiye'yi, seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarması yönündeki kararını olumlu bulduklarını vurgulayan Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Biz aslında bu kararın çok daha önceden çıkmasını umuyorduk. Türkiye’yi özleyen ve ülkemizde tatil yapmayı arzu eden İngiltere’den çok sayıda misafirimiz de bu kararı bekliyordu. Tur operatörleri de bu yöndeki beklenti dahilinde rezervasyonları almaya başlamıştı. Jet2 Holidays şirketi de 23 Eylül itibariyle Dalaman ve Antalya uçuşlarına başlama kararı aldı. Dolayısıyla, Türkiye’nin kırmızı listeden çıkartılması yönündeki kararın turizme olumlu yansımaları olmasını bekliyoruz. İngiltere’de ekim ayında okullarda ara tatil planlaması mevcut. Bu nedenle çocuklu ailelerin ekim ayında ülkemize yönelik ciddi bir seyahat talebi bulunuyor. Bu çerçevede 22 Eylül’den sonraki son 3 aylık dönemde Türkiye’ye seyahat edecek İngiliz vatandaşlarının sayısının yaklaşık 200 bin civarında olmasını öngörüyoruz."

"OVP hedefinin üzerine çıkacağız"

Firuz Bağlıkaya, 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) 2021 yılında, kendilerinin rekor yıl olarak gördüğü 2019 yılı rakamlarının yüzde 40’ı civarında bitecek gibi göründüğüne işaret ederek, "Bu hedefin şaşacağını düşünmüyorum. 2022-2024 hedeflerine bakıldığında ise OVP'de, biz turizmcilerin gözünden planın temkinli olduğunu söylemek mümkün. Biz TÜRSAB olarak bu rakamların çok üzerine çıkacağımızı öngörüyoruz." diye konuştu.

Sektör, faizin düşürülmesini bekliyor

Bağlıkaya, Merkez Bankası'nın çekirdek enflasyona göre faiz oranının belirlenmesinin turizmciler açısından pozitif bir yaklaşım sergilediğini aktararak, nakit ihtiyacı olan turizmcilerin döviz bazında borçlandıkları için döviz ve TL faizlerinin çok yüksek olmasından dolayı zor zamanlardan geçtiğini, bu anlamda, faiz oranlarının çok kısa zamanda ciddi bir şekilde düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Sektörde TL kredilerinin de çok yüksek olduğuna işaret eden Bağlıkaya, burada hem bankalara hem de Eximbank'a ciddi bir görev düştüğünü, biraz daha kapsayıcı davranmalarında fayda gördüğünü dile getirdi.