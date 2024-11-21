İngiltere'den 500 milyon sterlinlik yeni tasarruf adımı

İngiltere, 5 yılda 500 milyon sterlin tasarruf sağlamak için savaş gemisi, insansız hava aracı sistemi ve askeri helikopterlerden oluşan bazı eski askeri teçhizatlarını hizmet dışı bırakacağını duyurdu.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, söz konusu tasarruf adımını, silahlı kuvvetlerin modernizasyonuna yönelik daha geniş çaplı çabayla uyumlu olarak eski askeri teçhizatı emekliye ayırmaya yönelik sağduyulu karar olarak niteledi ve "Bunlar almak zorunda kalacağım son zor kararlar olmayacak" diye konuştu.

"Artan küresel tehditlerle karşı karşıyayız"

Bakan Healey, küresel güvenlik ortamının yarattığı zorluklar olduğuna değindi ve "Artan küresel tehditlerle karşı karşıyayız, Avrupa'da savaş, Rusya'nın artan saldırganlığı, Orta Doğu'daki çatışmalar ve savaşın doğasını değiştiren teknoloji. Sonuç olarak, savunmanın gelecek için daha fazla esnekliğe ve hazırlığa ihtiyacı var" açıklamasında bulundu. Hizmet dışı bırakılacak gemilerden, insansız hava araçlarından ve helikopterlerden bazılarının 50 yıldan daha eski olduğu biliniyor.