İngiltere'den Bodrum'a sezonun ilk turist kafilesi geldi

Milas-Bodrum Havalimanı'na iniş yapan 3 uçakla gelen toplam 502 yolcu için karşılama töreni düzenlendi. Uçaklardan inen turistlere havalimanı yetkililerince çiçek verildi.

Turistler, karşılama töreni ve işlemlerin ardından konaklayacakları otellere hareket etti.

İlk inen uçağın mürettebatı için üzerinde uçuş rotasının olduğu pasta kesildi, kendilerine çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Karşılamaya katılan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir, gazetecilere, İngiltere'den gelen uçaklarla ikinci bayramı yaşadıklarını söyledi.

2025 yaz sezonu uçaklarının inmeye başladığını ifade eden Demir, "Tur operatörlerinin organize ettiği uçaklar iniyor. Uçaklarımızda aldığımız bilgilere göre yüzde 85'in üzerinde doluluk var. İnşallah sezon boyunca böyle devam eder." dedi.

Demir, 18-30 Nisan'a kadar beklenen 140 uçak olduğunu dile getirdi.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz de yaz tarifeli uçaklarının inmeye başladığını belirtti.

Yabancı turistleri karşılamak için alanda olduklarını aktaran Dengiz, "Güzel bir an yaşıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu karşılamayı geleneksel hale getirdik. Otellerde bayramın ilk günüyle beraber iyi bir doluluk yakalarız diye düşünüyorum. Nisanın ikinci haftasında uçak sayısında artış yaşanacak. Uçaklardaki dolulukta iyi durumda." diye konuştu.