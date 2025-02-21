İngiltere'den Citi, HSBC ve Morgan Stanley dahil 4 bankaya 105 milyon sterlinlik tahvil cezası!

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), Citi, HSBC, Morgan Stanley ve Royal Bank of Canada'ya devlet tahvilleriyle ilgili hassas bilgi alışverişinde bulundukları gerekçesiyle toplam 105 milyon sterlin ceza verdi.

CMA tarafından yapılan açıklamada, bankalarla uzlaşmaya varıldığı ve cezaların belirlendiği ifade edildi. Soruşturma kapsamında, 2009-2013 yılları arasında bu bankaların İngiliz devlet tahvilleri fiyatlandırmalarına ilişkin hassas bilgileri paylaştıkları tespit edildi.

Cezalar ve dağılımı

Dört uluslararası bankaya verilen cezalar şu şekilde:

* Citi: 17,16 milyon sterlin

* HSBC: 23,40 milyon sterlin

* Morgan Stanley: 29,70 milyon sterlin

* Royal Bank of Canada: 34,20 milyon sterlin

CMA, soruşturmayı başlatan ve ihlali bildiren Deutsche Bank'ı cezadan muaf tuttu.

CMA: Tekrarı önlemek için önlemler alındı

CMA Rekabet Uygulama İcra Direktörü Juliette Enser, finans sektörünün İngiltere ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek, sağlıklı rekabetin önemine dikkat çekti. Enser, "Bugün verilen cezalar, rekabet ihlallerine karşı kararlılığımızı gösteriyor. Eğer bankalar benzer ihlalleri önlemek için kapsamlı adımlar atmamış olsaydı, cezalar çok daha yüksek olabilirdi" dedi.

Mayıs 2023’te tamamlanan soruşturma, bankaların yatırımcılarla yaptıkları görüşmeler sırasında devlet tahvillerinin fiyatlandırmasına ilişkin kritik bilgileri paylaştıklarını ortaya koymuştu. CMA, rekabete aykırı bu tür uygulamaların önlenmesi için denetimlerin sıkılaştırıldığını duyurdu.