İngiltere'den ekonomik büyüme tahminine revizyon

Ülkesinin Bahar Bütçesi'ni açıklayan İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, gündeme yönelik gelişmeleri de değerlendirdi.

Savunma harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payının artacağını teyit eden Reeves, Bahar Bütçesi'nin yeni vergi artışları içermediğini de kaydetti.

İngiltere Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi

Bütçe Sorumluluk Ofisi'nin İngiltere'nin bu yıl için ekonomik büyüme tahminini daha önceki öngörüsü olan yüzde 2'den yüzde 1'e indirdiğini bildiren Reeves, "OBR'ın bu yıl için enflasyon tahmini ise yüzde 3,2. Enflasyonun, 2026'da yüzde 2,1 ve 2027'de yüzde 2 seviyesine yavaşlayacağı öngörülüyor" dedi. İngiltere Merkez Bankası, enflasyonu sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düşürmeyi ve bu seviyede tutmayı hedefliyor.