İngiltere'den ekonomik büyüme tahminine revizyon
Küresel belirsizliklerin İngiltere'nin kamu finansmanına ve ekonomisine etkileri olduğunu dile getiren İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, ülkesinin Bahar Bütçesi'ni açıkladı. Reeves, 2025 yılı için ekonomik büyüme tahmininin yüzde 2'den yüzde 1'e düşürdüğünü açıkladı.
Ülkesinin Bahar Bütçesi'ni açıklayan İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, gündeme yönelik gelişmeleri de değerlendirdi.
Savunma harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payının artacağını teyit eden Reeves, Bahar Bütçesi'nin yeni vergi artışları içermediğini de kaydetti.
İngiltere Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi
Bütçe Sorumluluk Ofisi'nin İngiltere'nin bu yıl için ekonomik büyüme tahminini daha önceki öngörüsü olan yüzde 2'den yüzde 1'e indirdiğini bildiren Reeves, "OBR'ın bu yıl için enflasyon tahmini ise yüzde 3,2. Enflasyonun, 2026'da yüzde 2,1 ve 2027'de yüzde 2 seviyesine yavaşlayacağı öngörülüyor" dedi. İngiltere Merkez Bankası, enflasyonu sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düşürmeyi ve bu seviyede tutmayı hedefliyor.