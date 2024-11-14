İngiltere'den emeklilere 80 milyar sterlinlik 'mega fon'

İngiltere'nin gündeminde yer alan ve 2025'te hayata geçmesi planlanan 'mega emeklilik fonu' ile ülkede 80 milyar sterlinlik yatırım potansiyeli yaratılacak.

Emeklilik reformları, gelecek yıl yürürlüğe girmesi planlanan yeni bir Emeklilik Planları Yasası ile hayata geçirilecek ve 86 Yerel Yönetim Emeklilik Planı otoritesinin varlıkları bir araya getirilerek mega fona dönüştürülecek.

İngiltere ve Galler'deki Yerel Yönetim Emeklilik Planı otoritelerinin varlık büyüklüğünün 2030'a kadar 500 milyar sterline ulaşması planlanırken katkı fonlarının büyüklüğünün 2030 itibarıyla 800 milyar sterline çıkacağı tahmin ediliyor.