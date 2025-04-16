İngiltere’den Google’a 5 milyar sterlinlik dev dava!

ABD merkezli teknoloji devi Google, çevrimiçi arama pazarındaki baskın konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle Birleşik Krallık’ta açılan 5 milyar sterlini (yaklaşık 6,3 milyar doları) aşan toplu tazminat davasıyla karşı karşıya kaldı.

Rekabet Temyiz Mahkemesi’ne Çarşamba günü sunulan dava dilekçesinde, Google’ın rakip arama motorlarının erişimini kısıtlayarak pazardaki hakimiyetini koruduğu ve bu yolla reklam fiyatlarını artırdığı iddia edildi. Davacılar, teknoloji devinin bu uygulamalarla çevrimiçi arama reklamcılığında adeta tekel oluşturduğunu savunuyor.

Davanın arkasındaki isim olan rekabet hukuku akademisyeni Or Brook, Google’ın arama hizmetlerini kullanan İngiltere merkezli yüz binlerce kuruluş adına bu davayı açtı. Dava, 1 Ocak 2011’den bugüne kadar Google’ın reklam hizmetlerini kullanmış tüm şirketleri kapsıyor.

Brook’u temsil eden hukuk firması Geradin Partners’tan yapılan açıklamada, İngiltere'deki şirketlerin artık ürün ve hizmetlerini tanıtmak için Google reklamlarından başka çarelerinin kalmadığı vurgulandı.

Brook, "Bugün Birleşik Krallık’taki büyük ya da küçük işletmelerin reklam için Google’dan başka gerçekçi bir alternatifi yok" dedi.

Açılan bu dava, dünya genelinde düzenleyici kurumların Google’ın dijital reklamcılıktaki baskın rolünü ve arama motoru pazarındaki hakimiyetini mercek altına aldığı dönemde geldi. Avrupa Birliği, ABD ve diğer birçok ülkede de benzer soruşturmalar ve yasal süreçler sürüyor.