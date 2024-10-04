İngiltere'den ilk karbon yakalama tesislerine 21,7 milyar sterlinlik finansman

İngiliz Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin ilk karbon yakalama tesislerinin kurulması amacıyla gelecek 25 yılı kapsayan dönem için 21,7 milyar sterlinlik finansmanın onaylandığı kaydedildi.Ülkenin kuzey batı ve kuzey doğusunda bulunan sanayi bölgesinde iki karbon yakalama tesisinin inşa edileceği duyuruldu.

Yılda 8,5 milyon tonun üzerinde karbon emisyonunu önleyecek

Açıklamada, bu tesislerde doğrudan 4 bin kişinin istihdamı sağlanacağı ve 50 bin istihdamın da dolaylı şekilde destekleneceği ifade edilerek, tesislerin yıllık 8,5 milyon tonun üzerinde karbon emisyonunu önleyeceği aktarıldı.

Başbakan Keir Starmer, konu ile ilgili açıklamasında, "Geleceğin sanayisine yatırım yaparak sanayi kalbimizi yeniden ateşliyoruz. Son 14 yıl boyunca, iş dünyası işlevsiz bir hükümeti öngörmeye çalıştı. Bu durum bizi geri bıraktı ve ekonomik bir duraklama yaşattı. Bugünkü karar, bu çığır açıcı teknolojiye 25 yıllık finansman taahhüdüyle istihdam yaratma, büyümeyi canlandırma ve bu ülkeyi nihayet onarma konusunda yardımcı olacak" değerlendirmesinde bulundu.