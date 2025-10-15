İngiltere'den Rusya'ya ağır darbe! Yeni yaptırımlar devreye giriyor
İngiltere, bugüne kadarki en ağır yaptırım paketini açıkladı. Londra yönetimi, Rusya’nın en büyük enerji devleri Rosneft ve Lukoil’in de aralarında bulunduğu enerji sektörüne yönelik 90 yeni yaptırımı devreye sokuyor.
İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İngiltere "bugüne kadarki en ağır yaptırımlarıyla" Rusya'yı hedef aldı.
Hükümet, Rusya'nın en büyük enerji şirketlerinden Rosneft ve Lukoil dahil olmak üzere enerji sektörüne yönelik 90 yeni yaptırım uygulayacağını bildirdi.
İngiltere ayrıca 44 petrol tankeri, özel sektöre ait bazı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerleri ve Çin'de Rusya'dan ithalat yapan bazı petrol ve LNG terminallerini hedef aldı.
