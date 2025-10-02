İngiltere'den siber saldırı mağduru Jaguar Land Rover'a kredi desteği

Siber saldırı nedeniyle üretime uzun bir süre ara vermek zorunda kalan İngiltere merkezli lüks otomotiv devi Jaguar Land Rover'a (JLR) İngiltere hükümetinden destek geldi.

Jaguar'a 2 milyar dolarlık kredi desteği

İngiltere, Hindistan'ın Tata Motors şirketine bağlı lüks otomobil üreticisine 1,5 milyar sterline (yaklaşık 2 milyar dolar) kadar ticari kredi sağlanacağı bildirildi.

İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Peter Kyle, söz konusu destek kredisinin İngiltere'nin ekonomisini korumayı amaçladığını belirterek, "Bu kredi garantisi, tedarik zincirini desteklemeye ve ülkemizdeki nitelikli işlerin korunmasına yardımcı olacak' dedi.

Lüks otomobil devi siber saldırı nedeniyle üretime ara vermişti

JLR'dan eylül başında yapılan açıklamada, şirketin siber saldırıya uğradığı belirtilerek İngiltere'nin West Midlands ve Merseyside bölgelerindeki 3 fabrikada üretime geçici olarak ara verildiği bildirilmişti.

Üretime verilen ara daha sonra 1 Ekim'e kadar uzatılmıştı. İngiltere basını bu aranın toplamda 100 bin kişinin işini etkilediğini ve JLR'a haftada en az 50 milyon sterlin (yaklaşık 67 milyon dolar) zarara mal olduğunu duyurmuştu. Şirketin finansal krize sürüklenebileceği yorumları yapılmıştı. Son olarak JLR bu hafta başında yaptığı açıklamada "önümüzdeki günlerde" üretime kademeli olarak yeniden başlayacağını duyurmuştu.