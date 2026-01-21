İngiltere'nin 2025 enflasyonu belli oldu!

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) Aralık 2025'e ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, 2025'te yıllık enflasyon yüzde 3,4 oldu. Bu seviye, piyasa beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi enflaysonun yüzde 3,3 gerçekleşeceği yönündeydi.

Ülkede aylık enflasyon ise yüzde 0,4 olarak kaydedildi. Piyasa beklentileri de enflasyonun yüzde 0,4 artacağı yönündeydi.

Kasım ayında TÜFE yıllık bazda yüzde 3,2 artarken aylık TÜFE yüzde 0,2 düşmüştü. İngiltere 2024 yılını ise yüzde 2,5'lik enflasyonla tamamlamıştı.

Enerji, gıda, alkol ve tütün hariç çekirdek TÜFE yıllık yüzde 3,2 ile kasım ayıyla aynı seviyede kalırken aylık çekirdek TÜFE artışı yüzde 0,3 oldu.