İngiltere'nin 8,3 milyar sterlinlik temiz enerji yatırımı: GB Energy

İngiltere Kralı 3. Charles, Başbakan Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi'nin 4 Temmuz'daki seçimlerde iktidara gelmesinin ardından, yeni parlamento döneminin açılışında hükümet programını okudu. Programda, GB Energy'nin bir kamu şirketi olarak kurulmasına ilişkin detaylar da yer aldı.

İşçi Partisi'nin politikalarındaki en önemli taahhütlerinden biri olan iklim değişikliğiyle mücadeleyi hızlandırmak ve enerji bağımsızlığını sağlamak amacıyla kurulacak şirkete sermaye, İngiltere Altyapı Bankası tarafından sağlanacak. GB Energy'nin merkezi İskoçya'da olacak ve özel sektör yatırımcılarıyla da ortaklık kurarak kamu adına yeşil enerji projelerine yatırım yapacak.