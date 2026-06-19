İngiltere'nin bütçe açığı mayıs ayında beklentileri aştı

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İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi cuma günü, hükümetin mayıs ayında 23.3 milyar sterlin (30.77 milyar dolar) bütçe açığı verdiğini açıkladı. Yeni mali yılın ikinci ayında kaydedilen tutar, 2025 yılının aynı dönemine göre 5.4 milyar sterlin artışla yüzde 30 yükseliş gösterdi. Gerçekleşen veri, Reuters anketine katılan ekonomistlerin tüm beklentilerini aşarak 18.5 milyar sterlinlik medyan tahminin oldukça üzerinde konumlandı.

Orta Doğu bölgesindeki çatışmaların büyümeyi yavaşlattığı bir dönemde yükselen bütçe açığı verileri, harcamaların ve gelirlerin sert şekilde bozulduğu 2020 yılından bu yana en yüksek ikinci mayıs ayı borçlanması olarak kayıtlara geçti.

Bütçe Sorumluluk Ofisi projeksiyonlarını tam 5.6 milyar sterlin aşan bütçe açığı ülkenin mali dengelerini sarsıyor. İngiltere hükümetinin bütçe gözlemcisi konumundaki kurum mart ayında, ABD-İran savaşının ekonomik etkileri henüz netleşmeden önce, 2026-2027 mali yılı için 115.5 milyar sterlin açık öngörmüştü.

2025-2026 dönemindeki yüzde 4.3 seviyesinden aşağı yönlü bir düşüşle milli gelirin tam yüzde 3.6'sına denk gelen bu tahmin, günümüzde geçerliliğini yitiriyor. Mart ayından günümüze kadar geçen süreçte ülkenin genel büyüme görünümü zayıfladı ve piyasadaki borçlanma maliyetleri keskin bir şekilde yükseldi.

Yüksek bütçe açığı tahvil piyasası ve savunma bütçesini vurdu

İngiltere hazinesi geçen hafta en az 1998 yılından bu yana yatırımcılara en yüksek getiriyi sunan 9 milyar sterlin değerinde 15 yıllık borçlanma senedi ihraç etti. Hükümet mevcut kurallar ve diğer departmanlara önceden verilen sözler dahilinde ekstra savunma harcamalarını finanse etmekte zorlanıyor.

Savunma Bakanı John Healey, geçen hafta finansman yetersizliğini protesto ederek görevinden ayrıldı. Sürdürülemez bütçe açığı hükümetin askeri yatırımları için gereken mali hareket alanını tamamen kısıtlıyor.

Siyasi arenada liderlik rekabeti ve mali kurallar test ediliyor

Kamu maliyesindeki sapma Başbakan Keir Starmer üzerindeki siyasi baskıyı artırıyor. Perşembe günü yapılan meclis oylamasında Makerfield bölgesini rahat bir farkla kazanarak temsil hakkı elde eden Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, liderlik için Starmer karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Geçmişte hükümetin sadece tahvil yatırımcılarını memnun edecek politikalar belirlememesi gerektiğini savunan Burnham, seçim kampanyasında mevcut mali kurallara tam destek verdiğini ilan etti. On yılın sonuna kadar günlük harcamaların tamamen devletin vergi gelirlerinden karşılanmasını hedefleyen kurallar, artan bütçe açığı rakamları ve kontrol altına alınamayan genel borçlanma sorunuyla birlikte önümüzdeki yıllarda hükümete liderlik edecek siyasetçiyi oldukça zorlayacak.