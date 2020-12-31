İngiltere'nin Gümrük Birliği kapsamından çıkarılması Resmi Gazete'de

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılması ve Türkiye ile bu ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması nedeniyle Gümrük Birliği uygulamasından çıkarıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve yönetmelik, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması ve Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalaması üzerine, Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına ilişkin Esaslar Hakkında Karar'da yer alan "İngiltere" ibaresi kaldırıldı.

Ayrıca, Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'ten de aynı ifade çıkarıldı.

Değişiklikler, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.