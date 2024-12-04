İngiltere'nin hizmet sektörü büyüme beklentileri iki yılın en düşük seviyesinde

S&P Global, İngiltere'nin hizmet sektörüne dair verilerini açıkladı. Sektör aktiviteleri son 13 ayın en düşük seviyesindeyken, hizmet sektörüne duyulan güven Aralık 2022'den beri en düşük seviyeye geriledi.

Hizmet sektörü PMI kasımda 50,8 ile son 13 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. PMI verileri, sektör aktivitesinde ivme kaybının sürdüğüne işaret ederken, gelecek 12 aya yönelik sektör güveni de Aralık 2022'den beri görülen en düşük seviyede ölçüldü.

S&P Global Intelligence Ekonomi Direktörü Tim Moore, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Hizmet ekonomisi genelinde iş dünyasının güveninde önemli bir düşüş yaşandı ve büyüme beklentileri Aralık 2022'den bu yana en zayıf seviyeye geriledi" ifadelerini kullandı.