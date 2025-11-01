İngiltere’nin Ulusal Varlık Fonu'ndan dev zarar

İngiltere hükümeti tarafından desteklenen Ulusal Varlık Fonu (NWF), ülke genelinde BT’nin Openreach ağına rakip olarak kurulan fiber internet şirketlerine verdiği kredilerin batması nedeniyle büyük zarara uğradı.

Fonun 2024 mali yılı zararı 85,6 milyon sterlinden (4 trilyon 738 milyon 560 bin TL) 152 milyon sterline (8 trilyon 415 milyon 200 bin TL) yükseldi.

Mart sonu itibarıyla 31,7 milyon sterlin (1 trilyon 754 milyon 595 bin TL) kredi karşılığı ve 52,5 milyon sterlin (2 trilyon 904 milyon 375 bin TL) yatırım değer düşüklüğü kaydedildi.

Bu durum, fonun “alternatif genişbant” (altnet) sektörüne yönelik yaklaşımını değiştirdi.

"Şirketlerin zorlandığını görüyoruz"

NWF’nin geçici CEO’su Ian Brown, “Diğer bankalar gibi biz de daha temkinliyiz çünkü bazı şirketlerin zorlandığını görüyoruz” dedi. Ancak fonun sektöre tamamen kapanmadığını belirterek, mevcut yatırımlarını korumak için destek vereceklerini vurguladı.

Yüksek faiz, artan maliyet ve müşteri eksikliği

Son yıllarda yüzlerce bağımsız fiber ağı şirketi ortaya çıkmış olsa da çoğu hâlâ zarar ediyor. Yüksek faiz oranları, artan işletme maliyetleri ve müşteri kazanamama sorunları, bu girişimleri sürdürülemez hale getirdi.

Fon, geçtiğimiz yıl Hyperoptic Broadband’e 150 milyon sterlin (8 trilyon 302 milyon 500 bin TL), Fibrus’a 55 milyon sterlin (3 trilyon 44 milyon 250 bin TL) olmak üzere toplam 490 milyon sterlin (27 trilyon 121 milyon 500 bin TL) destek sağladı. Ancak Hyperoptic, son mali raporunda 144 milyon sterlin (7 trilyon 972 milyon TL) zarar açıkladı ve ek finansman olmadan faaliyetini sürdüremeyeceğini bildirdi.