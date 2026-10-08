İngiltere'nin yeni paralarında sürpriz değişiklik

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İngiltere Merkez Bankası (BoE), yeni banknot serisinde ülkenin yaban hayatından dört hayvanın görsellerine yer vereceğini açıkladı. Yeni banknotlarda peçeli baykuş, sarı kuyruklu bombus arısı, Atlantik martısı ve Avrupa kirpisi ana görseller olarak kullanılacak.

500 bin kişinin görüşü alındı

Karar, yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı kamuoyu istişaresinin ardından verildi. Katılımcılar, yaban hayatı uzmanlarının katkısıyla hazırlanan 18 hayvanlık listeden tercihlerini yaptı.

Peçeli baykuş, sarı kuyruklu bombus arısı ve Avrupa kirpisi kendi kategorilerinde en fazla oy alan hayvanlar olurken Atlantik martısı, deniz canlıları arasındaki popülerliği nedeniyle seçildi.

Hangi hayvan hangi banknotta olacak?

Her banknot kupüründe farklı bir hayvan yer alacak. Ancak hangi hayvanın hangi değerdeki banknotta kullanılacağı henüz açıklanmadı. BoE, bu ayrıntıların yeni banknotların tedavüle gireceği tarihe yakın duyurulacağını bildirdi. Yeni tasarımlarda doğadan başka unsurlar da bulunabilecek. Kraliyetin temsilcisinin portresi ise banknotlarda yer almaya devam edecek.

Sahteciliğe karşı güvenlik özelliklerinin de ön planda tutulacağı yeni serinin önümüzdeki birkaç yıl içinde dolaşıma girmesi bekleniyor.