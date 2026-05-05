ING'ye göre Nisan ayı enflasyonu faizleri zorluyor

ING Bank, Türkiye'de açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdiği raporda, yüksek enflasyon rakamlarının yıl sonu faiz hedeflerinin tutturulmasını zorlaştırdığını dile getirdi.

"Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan ve Türkiye Merkez Bankası tarafından yakından izlenen mevsimsel olarak düzeltilmiş ön veriler, genel enflasyon, çekirdek enflasyon ve hizmetlerde üç aylık hareketli ortalama bazında temel enflasyon eğiliminin arttığını ve mevcut ortamda enflasyonun düşürülmesinin zorlaştığını gösteriyor." denilen raporda şu ifadeler yer aldı;

ING, faiz indirimleri için alanın daraldığına işaret ediyor

"Türkiye'nin Nisan ayı aylık enflasyonu %4,1 olarak gerçekleşti ve piyasa beklentisi olan %3,2'nin (ve bizim %2,9 tahminimizin) üzerinde kaldı. Yıllık enflasyon ise bir önceki aya göre %30,9'dan %32,4'e yükselerek, Türkiye Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda belirttiği %16 hedefinin ve %15-21 arasındaki tahmin aralığının üzerinde gerçekleşti."

"Genel olarak, Nisan ayındaki enflasyon artışı hem önümüzdeki zorlu yolu hem de yıllık rakamdaki artışı teyit etti."

"Mevcut jeopolitik ortamda küresel emtia fiyatları -özellikle petrol fiyatları- yakın vadede ÜFE eğilimi için temel risk faktörleri olmaya devam edecektir."

"Yükselen enerji fiyatları, ılımlılaşan büyüme beklentileri ve dolarizasyon riskleri göz önüne alındığında, mevcut ortam TCMB için önemli zorluklar yaratmakta ve faiz indirimleri için alanı daraltmaktadır."