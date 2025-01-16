İnşaat devi iflasın eşiğinde iddiası! Konkordatoya başvurdular

Küresel çapta hissedilen ekonomik kriz, dev şirketleri de zorluyor. İnşaattan, tekstile kadar pek çok firma iflas bayrağını çekerken, konkordatotakip.com’daki bilgilere göre Eray Grup Metal Tekstil İnşaat Elektronik Hurdacılık Otomotiv Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi de mali krizi aşamadı.

1 yıl geçici mühlet kararı

Borçları ödeyemeyen şirket konkardotaya başvururken, mahkeme mali toparlanma için süre verdi. Konuyla ilgili Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi’nini 2024/1139 esas numaralı kararına göre; dev şirket hakkında 1 yıl boyunca geçici mühlet kararı verildi.

Şirketten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken mahkemenin karar metninde ise şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 288375 nosunda kayıtlı olan, 3370372637 vergi numaralı Eray Grup Metal Tekstil İnşaat Elektronik Hurdacılık Otomotiv Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ve 10***10 T.C. Kimlik numaralı Eray Genç’in talebinin kabulü ile davacı yararına 2004 sayılı İİK’nun 289/1 maddesi uyarınca 09/01/2025 günü saat 14:10’dan itibaren başlamak üzere 1 yıl süreyle kesin mühlet verilmesine,

Kesin mühlet süresi içerisinde 2004 sayılı İİK’nun 7101 sayılı kanunla değişik 294, 295 ve 296. maddelerinde açıklanan tüm tedbirlerin uygulanmasına, buna göre;

Mühlet içinde borçlular aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere borçlular aleyhine hiçbir takip yapılmamasına ve evvelce başlamış takiplerin durdurulmasına, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararlarının uygulanmamasına,

206. maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğinin bildirilmesine,

Mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğinin veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğinin, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamayacağının ve rehinli malların satışının gerçekleştirilemeyeceğinin bildirilmesine,

Yasada borçlu ve alacaklılar açısından açıklanan diğer tüm tedbirlerin uygulanmasına,

Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi ve borçlu şirketin faaliyetlerine nezaret etmek üzere alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak geçici mühlet kararı verilirken atanan konkordato komiserlerinin kesin mühlet süresi içerisinde de görevlerinin devam ettirilmesine,

Davacı şirketin yönetim kurulunun tüm eylem ve işlemlerinin konkordato komiserlerinin onayından sonra geçerlilik kazanmasına, bu nedenle duruşmanın 09/04/2025 günü saat 14:00 bırakılmasına karar verildiği ilanen tebliğ olunur."