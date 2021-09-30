İnşaat firmalarının brüt satışları 500 milyon lirayı geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle hazırlanan "Sektör Bilançoları 2020" araştırmasına göre, inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların brüt satışları geçen yıl ilk kez 500 milyar lira sınırını geçti.

Söz konusu firmaların toplam brüt satışları 2011'de 120 milyar 82 milyon lira seviyesindeyken 2015'te 235 milyar 795 milyon liraya, 2019'da da 484 milyar 645 milyon liraya çıktı.

Koronavirüs salgınının etkili olduğu 2020'de de satışlarını artırmayı başaran sektör firmaları, bu dönemde 509 milyar 873 milyon liralık satış yaptı. Böylece söz konusu firmaların brüt satışları son 10 yılda yüzde 325 artmış oldu.

10 yıllık dönemde inşaat sektörü firmaları tarafından yapılan yurt içi brüt satışlar 110 milyar 842 milyon liradan 466 milyar 39 milyon liraya, yurt dışı satışlar da yaklaşık 7 milyar liradan 34 milyar 420 milyon liraya ulaştı. Brüt satışların alt kaleminde yer alan diğer gelirler ise 2 milyar 356 milyon liradan 9 milyar 414 milyon liraya çıktı.

Satışlarda yakalanan ivme, varlık artışlarında da kendisini gösterdi. Bu dönemde inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri 319 milyar 303 milyon liradan yüzde 348,4'lük yükselişle yaklaşık 1 trilyon 432 milyar liraya, öz kaynakları da 80 milyar 681 milyon liradan 281 milyar 777 milyon liraya ulaştı.

Gayrimenkul firmalarının satışları da katlandı

Öte yandan inşaat sektörüyle yakından ilişkili olan gayrimenkul faaliyetleri alanındaki firmaların satışlarında da artış görüldü. Bu alanda faaliyet gösteren firmaların satışları 2011-2020 döneminde 6 milyar 552 milyon liradan 38 milyar 681 milyon liraya yükseldi.

Bu firmaların yurt içi brüt satışları yaklaşık 6 milyar liradan 36 milyar 838 milyon liraya, yurt dışında yaptıkları satışları da 135 milyon 169 liradan 407 milyon 449 liraya çıktı.

Gayrimenkul faaliyetleri alanındaki firmalar aktif büyüklerini de artırmayı başardı. Bu dönemde söz konusu firmaların aktif büyüklükleri 5,5 kat artışla 43 milyar 105 milyon liradan 237 milyar 432 milyon liraya ulaştı.

Bu firmaların 2011-2020 döneminde öz kaynakları ise 20 milyar 480 milyon liradan yaklaşık 34 milyar liraya yükseldi.