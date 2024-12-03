İnşaat, gayrimenkul ve otomotiv sektörlerinde yeniden yapılandırmada artıyor

Ernst&Young tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen ve yeniden yapılandırma piyasalarına dair önemli içgörüler sunan “Yeniden Yapılandırma Nabzı" araştırmasının 5. versiyonu yayımlandı.

Araştırmaya göre son altı ayda yeniden yapılandırmayı etkileyen en önemli faktörler arasında, satışlarda azalma (%23) ve ekonomik büyümede yavaşlama (%20) öne çıkarken, önümüzdeki dönemde de bu eğilimlerin devam etmesi bekleniyor. Aynı zamanda yeniden yapılandırma süreçlerini tetiklemesi öngörülen faktörlerin başında yine satışlarda azalma (%21) ve ekonomik büyümede yavaşlama (%17) yer alıyor.

İnşaat, gayrimenkul ve otomotiv sektörü liderliği sürdürüyor

Araştırma sonuçları, yeniden yapılandırma faaliyetlerinin en yoğun olduğu sektörlerin inşaat, gayrimenkul ve otomotiv olduğunu gösteriyor. Özellikle otomotiv sektörü, içten yanmalı motorlar ve elektrikli araç üretiminde yaşanan maliyet sorunları nedeniyle ciddi değişimler yaşıyor.

Bölgesel farklılıklar dikkat çekiyor

Raporda, yeniden yapılandırma faaliyetlerinde en büyük artışın Avusturya, Polonya, Sırbistan ve Slovakya gibi ülkelerde gerçekleştiği belirtilirken, Macaristan, Ukrayna, Bulgaristan, Slovenya ve Türkiye gibi ülkelerde orta düzeyde bir artış yaşanması beklendiği vurgulanıyor. Hırvatistan ise bu faaliyetlerin azaldığı ülke arasında yer alıyor.

Yeniden yapılandırma çözümlerinde borç yapılandırma ve vade uzatma öne çıkıyor

Borç yapılandırma ve vade uzatma, yeniden yapılandırma süreçlerinin temel çözüm aracı olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, operasyonel yapılandırma ve refinansman gibi çözümler de giderek daha fazla önem kazanıyor.

Araştırma sonuçları, ekonomik ve sektörel dönüşüm süreçlerinin yeniden yapılandırma faaliyetlerini nasıl şekillendirdiğini açıkça ortaya koyarken, işletmelerin karşılaştığı zorlukların etkili ve yenilikçi çözümlerle aşılabileceğini gösteriyor. EY’ın Yeniden Yapılandırma Nabzı araştırması, sadece bugünü anlamakla kalmayıp, gelecekteki trendler ve fırsatlar için de yol gösterici olmayı sürdürüyor.