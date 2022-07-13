İnşaat istihdamı kışın altında

Mehmet KAYA / ANKARA

SGK Nisan ayı istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de ücretli çalışanların grubu olan 4-a zorunlu sigortalı çalışan sayısı Nisan ayı itibariyle 16 milyon 405 bin kişi olarak belirlendi. Bir önceki aya göre çalışan sayısı 152 bin 944 kişi arttı. SGK Nisan ayı verilerinde tam olarak inşaat mevsimi başlamamış olsa da, tüm Türkiye’de hemen hemen hiç inşaat faaliyetinin olmadığı Aralık ayına göre bu sektörde çalışan sayısında azalma görüldü. Toplam istihdamı ise turizm kurtardı.

İnşaatta istihdam kaybı 103 bin oldu

Sektörlere göre bakıldığında geleneksel olarak Türkiye’de bahar aylarıyla istihdamı artan iki sektör olan inşaat ve turizmde bu yıl ilginç bir durum ortaya çıktı. Turizmde istihdam hızla artarken, inşaatta ciddi sayıda çalışan azalması oldu. SGK NACE sınıflamasına göre üç kategoride izlenen inşaat sektörünün her üçünde de istihdam azalması gözlendi. Bina inşaatında 61 bin 673, bina dışı yapılarda 36 bin 535 ve özel inşaat faaliyetlerinde 5 bin 501 olmak üzere, 103 bin 709 istihdam kaybı gerçekleşti. Aralık 2021’de sektörde çalışan kişi sayısı 1 milyon 630 bin 678 kişiyken, Nisan ayında çalışan sayısı 1 milyon 526 bin 969 kişiye geriledi.

Turizm sektöründe ise salgın dönemine kıyasla turist sayısındaki hızlı artışa bağlı olarak çalışan sayısı da arttı. Konaklama hizmetlerinde çalışan sayısı Aralık 2021’e göre Nisan 2022’de 103 bin 40 kişi artarak 370 bin 782 kişiye çıktı.

Kış aylarında mevsim şartları nedeniyle Türkiye’nin çok az bir bölgesinde inşaat faaliyeti yürütülebiliyor. Buna karşılık, bahar aylarıyla birlikte havaların iyileşmesiyle şantiyeler çalışmaya başlıyor ve çalışan sayısı da artıyor. 2021 sonlarına doğru kendisini iyice gösteren kur ve emtia fiyat şoku nedeniyle hem konut, hem de altyapı müteahhitleri sektörün fiyat istikrarsızlığı nedeniyle yeni işlere girmeyeceği yönünde açıklamaları olmuş, 2021’deki fiyat farkı kararnamesine ilave olarak Ocak ayında ilave bir fiyat farkı kararnamesi yayımlanmıştı.

Türkiye'de sigortalı sayısı 767 bin artarak 25 milyonu aştı

Türkiye’de sigortalı sayısı, bu yılın nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre 767 bin kişi artarak 25 milyon 29 bin kişi oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Kurumun gelirlerinin giderlerini karşılama oranı, geçen yıl yüzde 96,7 ile en yüksek seviyesine ulaştı. Kurumun gelirleri, bu yılın nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre 35,9 milyar lira arttı. 2020’de yüzde 67,5 olan prim gelirlerinin emekli aylıkları ve sağlık ödemelerini karşılama oranı, 2021’de 8 puan artarak yüzde 75,5’e yükseldi. Kurumun sigortalı sayısı, bu yılın nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre, 767 bin kişi artarak 25 milyon 29 bin kişi oldu.

Kayıtlı iş yeri sayısı 2 milyon 99 bin

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa, aktif sigortalıların en fazla olduğu iller olarak sıralandı. Bu illerdeki sigortalı sayısı toplam sigortalıların yüzde 42’sini oluşturdu. Kuruma kayıtlı iş yeri sayısı, bu yılın nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre, 71 bin 792 artarak, 2 milyon 99 bine ulaştı.