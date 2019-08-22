İnşaat maliyet endeksi yüzde 21,1 arttı

22 Ağustos 2019

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi haziranda mayıs ayına göre yüzde 0,79 gerilerken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 1,23 düştü, işçilik endeksinde ise yüzde 0,22 arttı. Geçen yılın haziran ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,9, işçilik endeksi yüzde 26,3 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,44 düştü, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 21,99 artış gösterdi.

Haziranda, mayıs ayına göre malzeme endeksi yüzde 0,72 düşerken, işçilik endeksinde yüzde 0,17 artış oldu. Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 20,03, işçilik endeksi yüzde 26,44 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,94 düştü, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 18,24 arttı. Söz konusu ayda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,87 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,39 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksinin yüzde 15,41 işçilik endeksinin yüzde 25,79 arttığı görüldü.

Kaynak: AA