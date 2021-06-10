İnşaat maliyeti 2.5 yılın en yüksek seviyesine çıktı

LEYLA İLHAN

İnşaat maliyet endeksindeki artış nisan ayında hızlanarak devam etti. Kasım 2020’de yüzde 20’leri, Mart 2021’den bu yana da yüzde 30’ların üzerine çıkan inşaat maliyet artışı Nisan 2021’de yıllık bazda yüzde 35,48, aylık bazda yüzde 3,54 yükseliş kaydetti. Sektör yıllık bazdaki artışla son 2.5 yılın en yüksek artış oranını görmüş oldu. Sektöre göre bu yükselişin 2 yıl daha sürmesi bekleniyor.

“Artış 2 yıl daha sürecek”

Maliyet endeksindeki yükselişi değerlendiren Cathay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Alper Tuğsuz, “Gelişmiş ekonomilerin pandemiden çıkışlarıyla emtia ve petrol fiyatlarının artış etkisini biz yeni hissetmeye başladık. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin aşılama gibi önlemlerle pandemi sürecinden çıkmaları başlayınca oluşacak talep artışı da emtia fiyatları üzerinde yükseltici etki yaratacak. Ayrıca pandemi sürecinde tüm dünyada piyasaya sürülen yüksek miktarda paranın enflasyonu yükseltmesi de başlamış sayılır. Tüm bunları beraber düşündüğümüzde dünyada artacak fiyatların bizim ülkemizde kur etkisiyle daha da fazla artacağını düşünmek mantıklı” dedi. Bu nedenle inşaat maliyet artışının en az önümüzdeki 2 yıl boyunca devam edeceğini öngören Tuğsuz, “Artan maliyetler ve son senelerde azalan konut imalatı yüzünden önümüzdeki yıllarda konut fiyatlarının artması kaçınılmaz gözüküyor. Türkiye ekonomisinin büyüme oranları ve faizlerin nispeten düşme hızı konut fiyatlarının artmasında diğer önemli faktörler olacak” diye konuştu.

“Malzemedeki gerçek artış oranı yüzde 65-70”

Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan da, inşaatta maliyet artışlarının artık olağan üstü bir rakamlara ulaştığını söyleyerek, “Bu artışlar inşaat demiri, bakır, çimento gibi maden kaynaklı emtialara gelen artışlardan yaşandı. Bir taraftan ise piyasada oluşan risk algısından dolayı bizimle iş yapan firmaların finansman kaynaklarındaki artışlarda bu fiyatlara eklenmeye başladı. Risk algısı yükseldiği için, eskiden bir taşeron bir projeye 100 lira fiyat verirken enflasyonu yüzde 5 öngörürken, şimdi yüzde 15 öngörmeye başladı. Bu şekilde risk algıları yükseldi. Yani hammadde maden bazlı artışlar, finansman maliyetlerindeki artışlar ve risk algısındaki yükseliş nedeniyle üst üste geldiği zaman inşaat malzeme endeksindeki yükseliş TÜİK açıkladığı gibi yüzde 43’lerde değil, yüzde 65 ile 70’lerde” dedi. Şu an başladıkları yeni projelerin inşaat maliyetlerinde eskilere göre iki katlık bir artış olduğunu belirten Babacan, “Nitelikli A sınıfı yapıda metrekarede net inşaat maliyetimiz 6 bin 500 TL ile 7 bin TL arasında iken ortalamada 6 bin TL’ye geldi. Dolayısıyla buda tüketicinin gayrimenkule erişiminde mesafeyi uzatacak” yorumunu yaptı.

Bina dışında maliyet artışı yüzde 38.42 oldu

TÜİK nisan ayı verilerine göre bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,61, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,63 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi,bir önceki aya göre yüzde 3,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,42 artış gösterdi. Bina dışında maliyette malzeme endeksi aylık bazda yüzde 4,46, işçilik endeksi yüzde0,41 artarken, yıllıkta malzeme endeksi yüzde 47,57, işçilik endeksi yüzde19,49 arttı.