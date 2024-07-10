İnşaat maliyeti bir yılda yüzde 72 arttı

TÜİK, mayıs ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini paylaştı. Buna göre endeks, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,11, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72,78 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,25, işçilik endeksi yüzde 0,84 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 58,75, işçilik endeksi de yüzde 108,93 artış kaydetti.

Bina inşaatı maliyet endeksi, aylık bazda yüzde 1,36, yıllık bazda yüzde 71,51 yükseliş gösterdi. Aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 1,69, işçilik endeksinde de yüzde 0,75 artış görüldü. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 56,8, işçilik endeksi de yüzde 108,25 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, aylık bazda 0,3, yıllık bazda 77,1 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksinde yüzde 0,08 azalırken, işçilik endeksinde yüzde 1,17 artış kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 65,09, işçilik endeksinde yüzde 111,44 yükseliş görüldü.