İnşaat maliyeti yüzde 40 yükseldi

22 Kasım 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 5,88, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,66 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 8, işçilik endeksinde yüzde 0,46 artış görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksinde yüzde 50,04, işçilik endeksinde yüzde 17,24 artış kayıtlara geçti.

Bina inşaatı maliyet endeksinde bir önceki aya göre yüzde 6,17, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,06 artış yaşandı. Eylülde ağustosa göre, malzeme endeksi yüzde 8,50, işçilik endeksi yüzde 0,42 artış kaydetti. Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 48,02, işçilik endeksi yüzde 17,10 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,97, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 45 artış görüldü. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,45, işçilik endeksi yüzde 0,59 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 56,48, işçilik endeksi yüzde 17,77 arttı.

Kaynak: AA