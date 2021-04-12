İnşaat maliyetinde 15 ay sonra düşüş

LEYLA İLHAN

İnşaat maliyet endeksinde aylık bazda düşüş yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat 2021 İnşaat Maliyet Endeksi verilerine göre İnşaat Maliyet Endeksi 15 aydan sonra yüzde 0,03 azaldı. Ancak maliyetler bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,59 arttı. Bu dönemde malzeme endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,04, işçilik endeksi yüzde 0,02 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 31,64, işçilik endeksi yüzde 19,73 arttı.

Emtia etkisi yansıdı

Dekar Yapı Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu’ya göre gerileme, son bir yılda çok fazla yükselen dünya emtia fiyatlarının gerilemesinden kaynaklandı.

Demir, çimento alüminyum, PVC ve kablo gibi temel hammaddelerde son bir yıl içinde yüzde 180’leri aşan fiyat artışlar yaşandığını kaydeden Kuzu, “Genel olarak fiyatın artmasına bağlı olarak malzeme ayağında üretim artışları yaşanıyor. Artan üretim bağlı olarak fiyatlar 1 yıldan sonra dengeleme sürecine giriyor. Ayrıca son 1ayda iç piyasada dövizin de dengeli gidişi bu düşü getirdi diyebiliriz” diye konuştu. Kuzu, emtia fiyatlarındaki bu düşüşlerin önümüzdeki birkaç kendilerine yansıyacağını dile getirdi. Kuzu işçilik maliyetlerinin ise genel olarak düşüş içinde olduğunu söyledi.

Bina inşaatı maliyetinde yıllık artış yüzde 28

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,23 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,19 arterken, işçilik endeksi yüzde 0,04 azaldı. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 32,61, işçilik endeksi yüzde 20,05 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,56 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,38 artış sergiledi.