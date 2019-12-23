İnşaat maliyetinde sınırlı artış

23 Aralık 2019

DÜNYA ONLINE

İnşaat maliyeti, ekim ayında yıllık bazda yüzde 4,27 artış gösterirken, aylık bazda yüzde 0,4 ile sınırlı düşüş kaydetti. İnşaat maliyetlerinde uzun süre gözlenen çift haneli artış hızı, eylül ayında yüzde 4,02 seviyesi ile tek haneye inmişti. Söz konusu dönemde malzeme grubunda yüzde 3,4 düşüş, işçilikte yüzde 25 artış gözlendi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,53 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,32 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,98 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 2,03 düştü, işçilik endeksi yüzde 25,52 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,03 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,22 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,68 düştü, işçilik endeksi yüzde 1,50 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 7,75 düştü, işçilik endeksi yüzde 24,87 arttı.