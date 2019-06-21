İnşaat maliyetinde yüzde 26 artış

21 Haziran 2019

TÜİK verilerine göre, inşaat maliyet endeksi (İME), 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,41 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,14, işçilik endeksi yüzde 0,41 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,52, işçilik endeksi yüzde 26,15 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,59 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,94, işçilik endeksi yüzde 0,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,75, işçilik endeksi yüzde 26,23 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,28, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,80 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,75, işçilik endeksi yüzde 1,12 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 25,79, işçilik endeksi yüzde 25,86 arttı.