İnşaat maliyetindeki artış durmuyor

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - TÜİK’in inşaat maliyet endeksi istatistikleri, konut fiyatlarında yaşanan fahiş artışın tek sebebinin arz açığı olmadığını ortaya koyuyor. Ekonominin soğutulması önlemleri kapsamında, ipotekli konut satışının sınırlı kalması amacıyla konut kredisi kullanımı zorlaştırılmasının piyasa olan etkileri devam ediyor. Ancak TÜİK’in bu önlemlerin alınmaya başlamasından 1 ay önceki durumu gösteren inşaat maliyet endeksi verileri, fiyatın özellikle yeni konutlarda gerilemesi veya en azından sabit kalmasının çok mümkün olmadığını gösteriyor.

Mayıs ayında genel inşaat maliyet endeksi aylık bazda yüzde 3.97, yıllık bazda ise yüzde 105.73 artış gösterdi. Maliyetler bina inşaatında yıllık yüzde 102.32, aylık yüzde 3.84 arttı. Buna karşılık bina dışı yapıların maliyetindeki artış daha yüksek oldu. Bu kategoride yıllık artış yüzde 117.4 olurken, aylık artış ta yüzde 4.37 seviyesinde gerçekleşti.

Malzeme maliyeti işçiliğin 3 katı arttı

Mayıs’ta genel inşaat maliyetindeki en büyük artış kalemi yüzde 130.73 ile malzemede yaşanırken, işçilik maliyetindeki artış yüzde 44.06’da kaldı. Bina inşaat maliyetlerindeki artışlar da benzer özellik gösterdi. Toplam maliyetin yüzde 102.32 arttığı dönemde malzeme maliyeti yüzde 126.5, işçilik maliyeti yüzde 43.9 arttı.

Bina dışı yapılarda ise malzeme maliyeti yüzde 144.66 ile genel ortalamanın üzerinde bir artış yaşadı. Aynı dönemde bina dışı yapıların işçilik maliyetindeki artış oranı yüzde 44.34 olarak gerçekleşti.

Malzemedeki aylık artış yüzde 5

İnşaat maliyetinde yıllık üç haneli artışlar yaşanırken, aylık artışlar da yüksek seviyede seyretti. Mayıs’ta genel inşaat maliyeti yüzde 3.97, malzeme maliyeti yüzde 4.97 artarken, işçilik maliyetindeki artış yüzde 0.18 oldu. Bina inşaat maliyeti yüzde 3.84, bina malzeme maliyeti yüzde 4.88 artarken, işçilik maliyetindeki artış yüzde 0.06’da kaldı. Bina dışı yapı inşaat maliyeti aylık yüzde 4.37, malzeme maliyeti yüzde 5.23, işçilik maliyeti ise yüzde 0.64 arttı.