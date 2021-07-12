İnşaat maliyetleri 12 ayda yüzde 40 arttı

İnşaat maliyet endeksi, mayıs ayında yıllık bazda yüzde 39,56 ve aylık bazda 4,41 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,32 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,03 azaldı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 49,45, işçilik endeksi yüzde 19,97 yükseliş kaydetti.

Bina inşaat maliyetleri yükseldi

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,16 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,50 yükselirken, işçilik endeksi yüzde 0,26 azaldı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 48,89, işçilik endeksi yüzde 20,24 yükseliş kaydetti.

Bina dışı yapıların maliyeti yıllık yüzde 41 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,90 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,73, işçilik endeksi yüzde 0,83 yükselirken, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 51,33, işçilik endeksi yüzde 18,95 artış gösterdi.