İnşaat maliyetleri 54 ayın en düşük seviyesinde!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre, inşaat sektöründe maliyet artışı, Nisan ayında yıllık bazda yüzde 22,69'a gerileyerek son 54 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Malzeme maliyetlerinde yıllık artış

İnşaat maliyet endeksi Nisan 2025'te bir önceki aya kıyasla yüzde 1,67 oranında arttı. Alt kalemlerde ise malzeme endeksi aylık yüzde 2,01, işçilik endeksi ise yüzde 1,07 oranında yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre değerlendirildiğinde, malzeme maliyetlerinde yıllık bazda yüzde 18, işçilikte ise yüzde 31,82'lik bir artış yaşandı.

Eylül 2022'de zirveye ulaşmıştı

Nisan ayındaki yüzde 22,69'luk genel artış, Ekim 2020'de kaydedilen yüzde 19,49'luk oran sonrası en düşük yıllık artış olarak dikkat çekti. İnşaat maliyet endeksi, Mayıs 2020'de yüzde 5,8 ile tarihinin en düşük seviyesini görmüş, ardından yükselişe geçmiş ve Eylül 2022'de yüzde 119,83 ile zirveye ulaşmıştı. Bu tarihten itibaren düşüşe geçen endeks, özellikle Haziran 2024'teki yüzde 66,12'lik seviyeden sonra hızlı bir gerileme kaydetti.

Nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) yıllık yüzde 32,9 artış göstermiş, aynı dönemde tüketici enflasyonu yüzde 37,86 olarak açıklanmıştı. Bu verilerle birlikte, inşaat maliyetlerindeki artış oranı her iki göstergenin de gerisinde kaldı.