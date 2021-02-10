İnşaat maliyetleri aralıkta yüzde 25 arttı

Aralık ayında maliyetler bir önceki aya göre yüzde 2,68, bir önceki yılın aynı ayına göre 25,02 arttı. Özellikle ağustos ayından sonra daha da hızlanan maliyet artışları, aralık da yüzde 25.02 ile yılın en yüksek oranına ulaştı.

Malzeme maliyetleri da hızla yükseldi

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,74, işçilik endeksi yüzde 0,20 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 30,34, işçilik endeksi yüzde13,74 gibi yılın ortalamasına yakın bir oranda artış yaşandı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 25,09 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,09 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,86, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 30,48, işçilik endeksi yüzde 13,96 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,79 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,38, işçilik endeksi yüzde 0,27 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 29,93, işçilik endeksi yüzde 12,96 arttı.