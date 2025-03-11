İnşaat maliyetleri ne durumda? TÜİK son durumu açıkladı: 12 ayın zirvesinde…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı inşaat maliyet endeksi verilerini yayımladı. Buna göre İnşaat maliyet endeksi, 2025 yılı ocak ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 9,10 oranında artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre ise yükseliş yüzde 26,61 olarak kaydedildi. İnşaat maliyetinde yıllık artış Aralık 2020'den beri en düşük seviyeye inerken, aylık bazda son bir yılın en büyük artışı gerçekleşti.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,96, işçilik endeksi ise yüzde 23,58 arttı. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 22,39, işçilik endeksi yüzde 34,37 yükseliş gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi de Ocak ayında artış göstererek, bir önceki aya göre yüzde 9,39, yıllık bazda ise yüzde 27,09 oranında yükseldi. Bu dönemde malzeme endeksi yüzde 1,91, işçilik endeksi ise yüzde 24,14 oranında arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,28 arttı, işçilik endeksi yüzde 33,76 arttı.

Bina dışı yapılarda endeks yıllık arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 8,13 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,05 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,14 arttı, işçilik endeksi yüzde 21,58 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,67 arttı, işçilik endeksi yüzde 36,65 arttı.