İnşaat maliyetleri yeniden yükselişe geçti

İnşaat maliyetleri, 2 aylık yavaşlamanın ardından Ekim ayında yeniden yükselişe geçti. İnşaat maliyet endeksi Ekim ayında yıllık bazda yüzde 41,93 artış gösterdi. Endeks, Temmuz ayında yüzde 44,76 ile zirveyi görmüş ve ardından düşüşe geçmişti.

TÜİK verilerine göre; inşaat maliyet endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,93 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,15, işçilik endeksi yüzde 1,06 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 50,47, işçilik endeksi yüzde 22,62 yükseliş kaydetti.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,13 yükseliş yaşadı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,69, işçilik endeksi yüzde 0,98 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 50,98, işçilik endeksi yüzde 22,64 yükseldi.

Bina dışı yapılar için ise inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,24 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,69, işçilik endeksi yüzde 1,34 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 48,78, işçilik endeksi yüzde 22,52 arttı.