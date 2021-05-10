İnşaat maliyetleri yıllık bazda yüzde 32 arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,97 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,89, işçilik endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 37,96, işçilik endeksi yüzde 20,36 yükseldi.

Bina inşaatı maliyeti yüzde aylık 3,18 artış kaydetti

Bina inşaatı maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 3,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,62 yükseliş gösterdi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,60, işçilik endeksi yüzde 0,24 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 37,42, işçilik endeksi yüzde 20,63 yükseldi.

Bina dışı yapılar için maliyet yıllık yüzde 33,18 yükseldi

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 4,32, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,18 artış gösterdi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,83, işçilik endeksi yüzde 0,78; bir önceki yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 39,76, işçilik endeksi yüzde 19,37 yükseliş kaydetti.