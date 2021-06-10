İnşaat maliyetleri yüzde 35,5 arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,48 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,89, işçilik endeksi yüzde 0,53 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 43,07, işçilik endeksi yüzde 20,62 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 34,63, aylık yüzde 3,61 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,61, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,63 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,02, işçilik endeksi yüzde 0,56 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 41,77, işçilik endeksi yüzde 20,92 yükseliş yaşadı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,42 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksinde yüzde 4,46, işçilik endeksinde yüzde 0,41 artış yaşandı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 47,57, işçilik endeksi yüzde 19,49 yükseldi.