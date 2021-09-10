İnşaat maliyetleri zirveden inmiyor

İnşaat maliyet endeksi, temmuz ayında yıllık bazda yüzde 44,76 artışla rekor tazeledi. Endeks, haziran ayında yıllık yüzde 42,9 yükselişle 2 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre; inşaat maliyet endeksi, 2021 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,56, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,76 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,13, işçilik endeksi yüzde 1,06 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 56,41, işçilik endeksi yüzde 21,01 artış kaydetti.

Bina inşaatı maliyeti yıllık yüzde 45 yükseldi

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,63, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,15 yükseldi.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,29, işçilik endeksi yüzde 1,00 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 57,25, işçilik endeksi yüzde 21,18 yükseliş kaydetti.

Bina dışı yapıların maliyeti yüzde 44 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2,28, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,39 yükseldi.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,63, işçilik endeksi yüzde 1,29 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına ise göre malzeme endeksi yüzde 53,67, işçilik endeksi yüzde 20,37 artış kaydetti.