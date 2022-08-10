İnşaat maliyetlerinde yeni rekor

İnşaat maliyetlerindeki artış sürüyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre inşaat maliyetleri, haziran ayında yıllık yüzde 106,87, aylık yüzde 3,47 arttı. Endeks, nisan ayında gördüğü zirvesinin ardından mayıs ayında hafif gerilemişti. İnşaat maliyet endeksi mayıs ayında yıllık bazda yüzde 105.73 artmıştı.

Haziran ayında bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,16, işçilik endeksi yüzde 0,72 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 130,59, işçilik endeksi yüzde 45,67 arttı.

Bina inşaat maliyetindeki artış yüzde 100'ün üzerinde

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,58, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 101,79 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,08, işçilik endeksi yüzde 0,68 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 124,22, işçilik endeksi yüzde 45,38 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,31, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,51, işçilik endeksi yüzde 0,86 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 151,73, işçilik endeksi yüzde 46,77 arttı.