İnşaat maliyetlerinde yeni zirve
İnşaat maliyetlerindeki yıllık artış yüzde 114,74 ile yeni zirvesini gördü. En yüksek artış kalemi ise malzeme endeksinde yaşandı. Bina inşaat maliyetleri ise yüzde 110'un üzerinde arttı.
İnşaat maliyetlerindeki yükseliş sürüyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre inşaat maliyetleri, Temmuz ayında yıllık yüzde 114,74, aylık yüzde 6,46 arttı. Endeks, Nisan ayında gördüğü zirvesinin ardından Mayıs ayında hafif gerilemiş ve Haziran ayında yönünü tekrar yukarı çevirmişti.
Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,29, işçilik endeksi yüzde 27,57 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 126,46, işçilik endeksi yüzde 83,89 yükseldi.
Bina inşaat maliyetindeki artış yüzde 110'u aştı
Bina inşaatı maliyet endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110,56 yükseliş kaydetti. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,77, işçilik endeksi yüzde 27,76 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 120,93, işçilik endeksi yüzde 83,90 yükseliş gösterdi.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 129,10 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,15 azaldı; işçilik endeksi yüzde 26,91 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 144,92, işçilik endeksi yüzde 83,88 yükseldi.