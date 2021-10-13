İnşaat maliyetlerindeki yükseliş zirveden döndü

İnşaat maliyetleri ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,93, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,13 arttı.

İnşaat maliyet endeksi, temmuz ayında yıllık bazda yüzde 44,76 artışla rekor tazelemişti. Endeks, haziran ayında da yıllık yüzde 42,9 yükselişle 2 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

TÜİK verilerine göre, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,83, işçilik endeksi yüzde 1,19 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 51,94, işçilik endeksi yüzde 21,54 yükseldi.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 43 yükseldi

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,97 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,03, işçilik endeksi yüzde 1,13 yükseliş kaydetti. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,42, işçilik endeksi yüzde 21,67 artış gösterdi.

Bina dışı yapılarda da maliyetler yıllık yüzde 39,31 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,31 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,16, işçilik endeksi yüzde 1,41 yükseliş gösterdi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 47,18, işçilik endeksi yüzde 21,03 yükseldi.