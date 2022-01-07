İnşaat malzemecileri, 2021 için 30 milyar dolar ihracat öngörüyor

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Gündem Buluşmaları'nın 48'incisi, ‘2022'ye Girerken Sektör Değerlendirmesi’ başlığıyla çevrim içi gerçekleştirildi.

Türkiye İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu, inşaat malzemesi sanayisinin 2021'i yüzde 20 büyümeyle tamamlayacağını belirterek, inşaat sektöründe ise büyüme beklemediklerini bildirdi.

Bu yüzde 20'lik büyümenin yüzde 10'unun yenileme, yüzde 10'unun ihracattan geldiğini kaydeden Küçükoğlu, bu yıl COVID-19'un etkisinin azalmasıyla yenileme alışkanlıklarının devam edeceğini, ancak son 2 yıldaki kadar etkin olamayabileceğini söyledi.

İhracatın 2021'de güçlü seyrettiğini, önceki 3 senede yıllık ortalamanın yaklaşık 21 milyar dolar olduğunu belirten Küçükoğlu, “Bunun yanında ortalama 7 milyar dolarlık ithalatımız oldu. 2021'de ihracatımızın önceki yıla göre yüzde 48'lik artışla 30 milyar dolara ulaşacağını ve tonaj açısından da yüzde 9'luk büyüme sağlayacağımızı düşünüyoruz. İnşaat sektörünün büyüme hareketine başlayacağını, ihracattaki büyümemizin de devam edeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Coğrafi avantajımızı kullanmalıyız"

Emtia, enerji ve lojistik fiyatlarında oluşabilecek bir dengelenmenin ihracata olası etkisini göz ardı etmemeleri gerektiğine dikkat çeken Tayfun Küçükoğlu, "Sektörümüzün rekabet gücü ve ülkemizin coğrafi konumunun önemi burada en önemli stratejik avantajları oluşturuyor. Bu avantajları büyüterek geleceğe taşımamız gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Globalleşmenin yerini bölgeselleşmeye bıraktığını söyleyen Küçükoğlu, “Bölgeselleşme etkileriyle ülkemizin öneminin daha fazla artacağını çok net söyleyebiliriz. Orta ve uzun vadeli baktığımızda gelecek 10 yılda muazzam gelişmeler yaşayabileceğimizi öngörüyoruz.” dedi.