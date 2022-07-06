İnşaat malzemeleri ihracatı mayısta hız kesti

İnşaat malzemeleri ihracatı, mayıs ayında çalışma gün sayısındaki azalmanın da etkisiyle 2,73 milyar dolara geriledi. Miktar olarak 4,69 milyon tona gerileyen ihracatta 2022 Ocak döneminden bu yana en düşük ikinci aylık performans kaydedildi.

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi verilerine göre; mayıs ayında ortalama ihracat birim değerinde ise artış sürüyor. İhracat birim değeri 9 yıl öncesine, endeksin başlangıcı olan 100 seviyesine ulaştı. İnşaat malzemeleri sanayi ortalama ihracat birim fiyatı mayıs ayında geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 38,1 artarak 0,58 dolar/kg seviyesine yükseldi. 2021 yılı mayıs ayında ortalama ihracat birim fiyatları 0,42 dolar/kg düzeyindeydi.

Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı yeni koşullar da pazarlarda etkisini gösteriyor. Bu gelişmelere bağlı olarak inşaat malzemelerinde son 12 aylık ihracat, mayıs ayında 34,04 milyar dolar olarak kaydedildi. Yıllık ihracat miktarı 64,07 milyon ton olurken, ihracat birim fiyatı yıllık ortalaması 0,58 dolar/kg seviyesine yükseldi. İnşaat malzemeleri sanayi ihracatının yılın ikinci yarısında savaşın yanı sıra yüksek küresel enflasyon ve resesyon endişelerinin etkisi altında kalacağı öngörülüyor. Ortalama ihracat birim fiyatlarında da küresel emtia fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak gerilemeler bekleniyor.

876 milyon dolarlık ithalat

Çalışma günlerindeki azalma ve döviz kurlarındaki artış, ithalattaki ivmeyi etkilemedi. İnşaat malzemeleri ithalatı mayısta yıllık bazda yüzde 23,7 artış gösterdi ve 876 milyon dolara yükseldi. İthalat 297 bin 25 ton ile yılın en yüksek ikinci aylık miktarına ulaştı. İthalat birim fiyatı ise 2,95 dolar/kg oldu.

Demir çelikte birim fiyat yüzde 37 arttı

İhracatta birim fiyat artışları, alt sektörlerin ihracat performansında rol oynadı. Sekiz alt ürün grubunun yedisinde ortalama ihracat birim fiyatları 2021 yılı mayıs ayına göre yükseldi. Demir çelik ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı yıllık yüzde 37,3 arttı. Mineral, taş ve toprak ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı ise yüzde 27,8 artış gösterdi. Prefabrik ürünlerde ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 32,3, ağaç ve ahşap ürünleri ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 33,8 ve metal bazlı ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 36,2 yükseldi. Mayıs ayında miktar olarak ihracat artışları metal bazlı ürünlerde yüzde 2, yalıtım malzemeleri ihracatında ise yüzde 46,9 oldu. Mineral, taş ve toprak ürünlerin ihracatı miktar olarak yüzde 20,2, demir çelik ürünlerin ihracatı yüzde 20,9 azaldı.

Prefabrik ürün ihracatında yüzde 76 artış

Öte yandan değer olarak en yüksek ihracat artışı yüzde 75,7 ile prefabrik ürünlerde gerçekleşti. Metal bazlı ürünlerde yüzde 39, demir çelik ürünlerinde yüzde 9,3, yalıtım malzemelerinde yüzde 37,6 oldu. Mineral, taş ve toprak ürünlerde değer olarak ihracat artışı mayıs ayında yüzde 1,8’de kaldı.