İnşaat malzemeleri ihracatı miktarda artarken, değerde düştü

10 Temmuz 2020

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi mayıs ayı sonuçlarına göre, inşaat malzemeleri sanayi ihracatı 2020 yılı mayıs ayında nisan ayına göre miktar olarak yüzde 11,5 arttı ve 4,44 milyon ton oldu. Değer olarak ise ihracat tüm dünyada yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle bir önceki aya göre yüzde 5,2 düştü. Böylece 2020 yılı Nisan ayında 1,34 milyar dolar olan inşaat malzemeleri ihracatı, mayıs ayında 1,27 milyar dolara indi.

İhracat pazarlarındaki olumsuz koşullar ile ihracattaki sert daralma, mayıs ayında ihracat birim fiyatlarına da yansıdı. Araştırmaya göre, inşaat malzemeleri ihracat ortalama birim fiyatı 2020 yılı nisan ayında 0,34 dolar/kg'dan mayıs ayında 0,29 dolar/kg'a geriledi.

İthalat hem miktar hem de değer olarak arttı

İnşaat malzemeleri sanayi ithalatı ise miktar olarak mayıs ayında geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 24,7 azaldı ve 181,1 bin ton oldu. Mayıs ayı ithalatı miktar olarak 173,6 bin ton olan nisan ayı ithalatının ise üzerinde gerçekleşti. İnşaat malzemeleri sanayi ithalatı değer olarak ise mayıs ayında 465 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,1 düştü. İnşaat malzemeleri mayıs ayı ithalatı değer olarak 430 milyon dolar olan nisan ayı ithalatının ise üzerinde gerçekleşti. İnşaat malzemeleri ithalat ortalama birim fiyatı nisan ayında 2019 yılı mayıs ayına göre yüzde 4,5 düştü ve 2,69 dolar/kg seviyesinden 2,57 dolar/kg seviyesine indi. Nisan ayının 2,48 dolar/kg olan ortalama ithalat birim fiyatının ise üzerine çıktı.

Tüm alt sektörlerde ihracat geriledi

2020 yılı Mayıs ayında küresel ölçekte süren ve Türkiye’de de görülen COVID-19 salgınının olumsuz koşulları ve etkileri devam etti. Mayıs ayında 8 alt ürün grubundan 7’sinin ihracat birim fiyatları geçen yılın aynı ayına göre geriledi. Fiyat düşüşleri alt gruplarda yüksek oranlarda gerçekleşti. Fiyatı artan tek alt sektör yüzde 16,8 ile prefabrik yapılar oldu. 2020 yılı mayıs ayında mineral ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 35,4 geriledi. Ağaç ve ahşap ürünlerin ihracat birim fiyatı yüzde 16,1 düştü. Kimyasal bazlı ürünlerin ortalama ihraç birim fiyatı da yüzde 14,5 azaldı.

Miktar bakımından 8 alt ürün grubunun sekizi de 2019 yılı Mayıs ayın altında bir performans sergiledi. Bunun da etkisiyle miktarda ihracatta yüksek seviyelerde düşüşler yaşandı. 2020 yılı mayıs ayında en yüksek ihracat miktar düşüşü yüzde 57,8 ile elektrik malzemeleri ve teçhizatlarında gerçekleşti. Yüksek miktar düşüşü yaşanan diğer alt sektörler yüzde 46,2 ile demir çelik ürünleri ve yüzde 38,4 ile yalıtım ürünleri iken 2020 yılı mayıs ayında ihracat düşüşü en az olan alt sektör yüzde 6,3 ile mineral ürünler oldu.

Değer bakımından ihracat, 2020 yılının Mayıs ayında 8 alt ürün grubunun altısında sert şekilde, ikisinde ise daha yavaş geriledi. 2020 yılı mayıs ayında değer olarak en yüksek ihracat düşüşü yüzde 48 ile demir çelik ürünlerinde gerçekleşti. Yalıtım malzemeleri ihracatı yüzde 42,5, elektrik malzemeleri ve teçhizatı ihracatı yüzde 41,9 ve metal ürünler ihracatı yüzde 41,7 düştü. Prefabrik yapılar yüzde 7,8 ve ahşap ve ağaç ürünleri yüzde 10,5 ile değer olarak ihracatın daha sınırlı düştüğü 2 alt sektör oldu.

En düşük ikinci aylık sanayi ihracatı gerçekleşti

Türkiye sanayi ihracatı 2020 yılı mayıs ayında COVID-19 etkilerini sert şekilde yaşamaya devam etti. 2020 yılı Mayıs ayında sanayi ürünleri ihracatı değer olarak geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 45,4 düştü. 2020 yılı nisan ayına göre ise artış yaşandı. Endeksin ölçülmeye başlandığı 2013 yılı ağustos ayından bu yana değer olarak en düşük ikinci aylık sanayi ihracatı gerçekleşti.

Türkiye toplam sanayi ürünleri ihracatı miktar olarak ise 2020 yılının mayıs ayında bir önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 19,3 düşüş gösterdi. Sanayi ihracatı pazarlardaki hızlı bozulmaya rağmen miktar olarak daha sınırlı bir düşüş yaşadı. Sanayi ihracatı miktar olarak mayıs ayında nisan ayının üzerinde gerçekleşti. Sanayi malı ihracatında ortalama birim fiyatları ise 2019 yılı mayıs ayında 1,40 dolar/kg iken, 2020 yılı Mayıs ayında 0,95 dolar/kg seviyesine indi. Mayıs ayı ortalama ihracat birim fiyatı nisan ayında gerçekleşen 0,87 dolar/kg birim fiyatının ise üzerinde oldu.

İnşaat malzemeleri sanayisi dışındaki sanayilerin toplam ihracatı değer olarak 2020 yılı Mayıs ayında geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 46 düştü. İnşaat malzemeleri sanayi dışındaki sanayilerin ihracat ortalama birim fiyatı 2019 yılı mayıs ayında 2,74 dolar/kg iken 2020 yılı mayıs ayında 1,89 dolar/kg oldu. Ancak mayıs ayı ortalama ihraç birim fiyatı nisan ayı ortalama ihraç fiyatının üzerinde gerçekleşti. Sanayi ihracatı tüm göstergeleri mayıs ayında da COVID-19 salgınının olumsuz etkilerinden fazlası ile etkilendi. Ancak yine tüm göstergeler nisan ayına göre iyileşmeyi gösterdi.